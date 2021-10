SELAR prossegue com a recuperação de prédio que abrigará projeto de Tênis de Mesa

A necessidade de contratação de mão de obra, de realização processos licitatórios e demais exigências legais enfrentadas pelo Poder Público, muitas vezes, dificulta e retarda a execução de projetos.

Driblando esses entraves, os próprios servidores da SELAR (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação) ‘colocaram a mão na massa’ e iniciaram a recuperação do prédio do antigo centro comunitário da Anjaip (Jardins América, Ipiranga e Palmeiras), que abrigará um Centro de Formação Municipal de Tênis de Mesa.

O Decreto nº 6.431, de 21 de setembro de 2021, dispõe sobre o uso do imóvel. “Fica autorizado a Secretaria Municipal de Esportes o uso por tempo indeterminado do imóvel cadastrado no patrimônio sob o numero 362 conforme matricula nº 34.,275. Considerando que a SELAR tem projeto para serem desenvolvidos no local”.