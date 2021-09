Instituição Capaz revitaliza visual e inova com arte urbana em grafite na parede da sede

Uma verdadeira obra de arte urbana faz parte do novo visual da Instituição Capaz de Adamantina! Agora a sede se tornou o mural de uma pintura em grafite feita na parede do novo auditório construído, mais precisamente no entorno da Praça Tiradentes, defronte do portão de entrada de alunos da Escola Navarro de Andrade.

O ‘desenho’, além de ser marcado pela diversidade de cores, traz no contexto geral a imagem de um jovem escalando com o objetivo de alcançar o mundo (globo terrestre) e, para isto, se utilizaria do aprendizado/conhecimento adquirido por meio dos livros, cursos e dos estudos.

“A ideia do grafite veio através de pesquisas e da criatividade da nossa equipe. Queríamos algo jovem, atemporal e que interligasse o jovem a um mundo de possibilidades. Buscamos referências em uma obra do artista plástico Kobra em uma escola de Sorocaba, onde um menino escala uma estante de livros. Então, achamos ideal unir os dois conceitos: Mundo e leitura, afinal, quando o jovem lê, estuda e se descobre, expande seus horizontes, sonha ser quem quiser e desbrava o mundo”, revelou a gerente administrativa da Capaz, Jaqueline Ruiz.

A imagem grafitada tem dimensões de 8 metros de altura por 5 metros de largura e tem atraído os olhares e sido digno de elogio por quem passa na frente da Instituição.

A obra é assinada por Eraldo Rodrigues de Jesus Neto, formado em Artes e é grafiteiro desde 2011. Ele teve a colaboração de outro grafiteiro, Guilherme Fuchs. E contou que foram necessários dois dias, 10h de trabalho em cada, para iniciar e chegar ao resultado final.

Portanto, a arte urbana agora estampada na parede confirma mais uma vez que a Capaz não para de se reinventar e se junta às obras já executadas para ampliação de 174,4m² do espaço físico e às melhorias voltadas à completa revitalização do visual externo do prédio. Inclusive, novas logomarcas foram pintadas para marcar a identidade da Instituição. Enfim, tudo isto acrescenta modernidade, acessibilidade e beleza à sede da Instituição Capaz de Adamantina.

QUEM SOMOS

A Capaz, além de sua função original, de treinamento e encaminhamento de jovens ao mercado de trabalho, tem implantado o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) que atende jovens entre 15 e 17 anos de idade com dificuldades de aprendizado e/ou relacionamento familiar ou social, bem como tem implantado também o Departamento de Esporte que atende crianças, adolescentes e jovens com idades entre 7 e 17 anos, incentivando-os à prática esportiva e à vida saudável.