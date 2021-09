Criação da ‘Bolsa Médico Adamantinense’ depende agora de elaboração de Projeto de Lei

No mês de julho deste ano foram aprovadas pela Câmara Municipal emendas ao PA (Plano Plurianual) 2022/2025 e à LOMA (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2022 para viabilizarem a criação do programa ‘Bolsa Médico Adamantinense’ na UniFAI (Centro Universitário de Adamantina). É preciso agora que seja elaborado pelo Poder Executivo um Projeto de Lei que estabeleça todos os critérios a serem cumpridos pelos candidatos ao benefício e também que regulamente a forma de concessão ao (s) contemplado (s), ou seja, uma futura Lei Municipal que norteie a proposta.

A previsão é que a partir de 2022 a UniFAI passe a oferecer uma vaga gratuita por ano no curso de Medicina, em contrapartida, o bolsista após se formar prestaria serviços médicos nas unidades de saúde do município.

A projeção inicial é que a bolsa totalize um custo no primeiro ano de R$ 99 mil, já em 2023 com 2 bolsas passe para R$ 206 mil, em 2024 seriam 3 bolsas e iria para R$ 319 mil e até chegar em 2024 com 4 bolsas ao valor máximo de R$ 441 mil.

A iniciativa de implantar o programa ‘Bolsa Médico Adamantinense’ foi baseada no projeto já desenvolvido em Franca/SP, onde há um Centro Universitário igual ao de Adamantina (Autarquia Municipal) e tem também o curso de Medicina.