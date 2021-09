Três pessoas ficam feridas em tombamento de caminhão na SP-294

A chuva, que finalmente voltou à região, provocou um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Vera Cruz.

Foi o tombamento de um caminhão que deixou pelo menos três pessoas feridas.

Duas vítimas, com ferimentos considerados de natureza mais grave, foram encaminhadas ao setor de emergência do Hospital das Clínicas de Marília.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo trafegava no sentido Marília – Bauru e, por motivos que ainda estão sendo apurados, o condutor acabou perdendo o controle.

O caminhão, com placas de Paraguaçu Paulista e carregado com refrigerantes, tombou e acabou interditando boa parte de um dos sentidos da rodovia. A cabine ficou do outro lado.