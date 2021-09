Prefeitura de Adamantina apresenta etapa do Projeto “Avenidas Responsáveis” para a via de acesso

Na noite de quinta-feira (9), a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento, realizou uma audiência pública com o objetivo de apresentar o pré-projeto destinado à Avenida Marechal Castelo Branco – Via de Acesso. A ação integra o Projeto “Avenidas Responsáveis” que está em execução no município.

Participaram da apresentação, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, equipe da pasta, comerciantes, representantes da Polícia Militar e munícipes.

O projeto apresentado traz: implantação de canteiro central – paisagismo e iluminação pública; ordenação do tráfego; controle da velocidade praticada no trecho; segurança aos pedestres e demais usuários da via e mobilidade inclusiva.

“Pensamos em ações que vão beneficiar os comerciantes que tem suas empresas no local e para fazer com que todos os usuários, pedestres e motoristas, respeitem as regras de trânsito. Além de deixar a entrada da cidade mais atrativa”, pontua João Vitor Marega, secretário de planejamento.

Entre os comerciantes presentes, o principal questionamento foi sobre a preocupação em relação a implantação do canteiro central, pois acreditam que ele trará dificuldades para as manobras de caminhões e veículos de grande porte.

“Já fizemos todos os testes. É possível que caminhões e ônibus façam manobras para entrar e sair dos estabelecimentos comerciais, mas a fim de tranquilizar os empresários faremos novas demarcações e uma nova apresentação será marcada”, afirma.

O secretário de planejamento pediu que quando os comerciantes receberem veículos de grande porte, entrem em contato com a secretaria, para que a equipe técnica vá até o local e faça todas as marcações.

“Distribuímos mais de 70 convites, porém a adesão à apresentação foi baixa. Por isso, informe o comerciante que é seu vizinho que vamos, se preciso for, de loja em loja, fazendo essas demarcações. Apresentar o projeto em formato de audiência pública é justamente para ouvir o que todos tem a dizer. Depois disso, chegaremos a um denominador comum”, finaliza.

Relembre

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) deu início aos estudos técnicos para a próxima etapa do Projeto Avenidas Responsáveis. A ação visa estruturar a Avenida Marechal Castelo Branco – Via de Acesso.

O pré-projeto foi apresentado pela pasta, aos representantes da Polícia Militar, 1°Ten PM Fenille, da 2.Cia da Polícia Militar de Adamantina e do Cb PM Ebeling, do Corpo de Bombeiros, membros da Comissão Municipal de Trânsito.

“O resultado da reunião foi incentivador para as próximas etapas deste projeto. A Via de Acesso é a entrada da cidade, muito mais que deixar tudo bonito, nosso projeto está voltado para a ordenação do tráfego, controle da velocidade dos veículos e segurança aos pedestres. Nosso estudo quer que a mobilidade urbana seja acessível a todos os usuários da via”, salienta o secretário de planejamento e presidente da Comissão de Trânsito, João Vitor Marega.