Pescadores são autuados por pesca irregular e recebem multa de quase R$ 6 mil

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, ao notarem a presença da equipe, os pescadores tentaram fugir, mas foram contidos. Foram apreendidos 70 quilos e 500 gramas de pescado da espécie sardela.

Diante dos fatos, foram lavrados em desfavor de cada envolvido dois Autos de Infração Ambiental, sendo um por pescar em local no qual a pesca é proibida, no valor de R$ 2.440,00, e o outro por dificultar a fiscalização ambiental, no valor de R$ 500,00.