Adamantina registra 1180 munícipes com a 2ª dose em atraso

CIS estará aberto no sábado (11) das 8h às 14h

Em um levantamento divulgado hoje (9), pela Secretaria de Saúde de Adamantina, ficou constatado que 1180 munícipes estão com a 2ª dose da vacina contra a COVID-19 em atraso.

Considerando o agendamento de mais de 200 pessoas para receberem a 2ª dose no sábado (11), o Centro Integrado de Saúde (CIS) funcionará em horário estendido das 8h às 14h.

Atualmente, a pasta tem organizado busca ativa dessas pessoas através de contato dos profissionais de saúde, seja por meio presencial ou até mesmo por telefone, com o objetivo de regularizar a situação vacinal dos munícipes que estejam com a imunização atrasada.

Adamantina vem registrando redução dos índices da COVID-19 no município. De acordo com o último boletim, 5 casos da doença estão ativos no município.

Contudo, o alto índice de pessoas atrasadas para completar o esquema vacinal pode resultar no aumento de casos, já que a imunização, de acordo com os estudos de eficácia da vacinação, só se dá a partir da segunda dose.

O secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, ressalta que a pessoa que não completa o esquema vacinal fica mais vulnerável à infecção pelo novo coronavírus do que aquela que recebeu as duas doses.

“Sendo assim, além de se expor ao risco de ser contaminado e adoecer, esse indivíduo não ajuda a controlar a circulação do vírus. E tem mais: a vacinação incompleta pode criar um ambiente propício para o surgimento de versões ainda mais resistentes do coronavírus”, afirma.

Imunização

Além da ação que acontecerá no sábado, a vacinação contra a COVID-19 segue acontecendo em Adamantina de segunda a sexta-feira das 12h às 17h no CIS. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-9310.

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.