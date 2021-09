Adamantina apresenta propostas e elege delegados durante a Conferência Municipal de Assistência Social

Na última sexta-feira (27), Adamantina sediou a Conferência Municipal de Assistência Social. Estiveram presentes, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, o presidente da Câmara, Paulo Cervelheira, a secretária de assistência social, Andreia Regina Ribeiro, Rejane de Menezes Sanches, representante a DRADS Alta Paulista e os integrantes dos conselhos municipais de Assistência Social bem como representantes do CRAS, CREAS, Projeto Asa, Conselho Tutelar, Lar Cristão, IAMA, Apae, Lar dos Velhos, Casa do Garoto e Instituição Capaz.

Para a realização da conferência, foi montada uma comissão regional organizadora e a ação foi dividida em dois momentos. O primeiro contou com participação de forma online dos 19 municípios que compõem a DRADS e mais os pré-candidatos a delegados e o segundo aconteceu apenas com o município de Adamantina para votação das deliberações.

A Conferência de Assistência Social acontece de quatro em quatro anos e tem como foco promover uma avaliação de como se encontra a Política Pública da Assistência Social nos municípios, estados e no país.

Este ano, o tema escolhido foi “Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”. Com os 5 eixos:

EIXO I – A Proteção Social Não Contributiva e o Princípio da Equidade como Paradigma para a Gestão dos Direitos Socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades sociais. EIXO II- Financiamento e Orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos. EIXO III- Controle social: o lugar da sociedade civil no Suas e a importância da participação dos usuários. EIXO IV- Gestão a acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda. EIXO V- Atuação do Suas em situações de calamidade pública e Emergências.

“Acredito que ainda mais agora a assistência social precisa ser muito cuidada por todos nós que estamos aqui”, afirma Patrícia Adriana Mendes, assistente social e especialista na área que fez a apresentação do tema aos participantes.

Durante sua palestra, apresentou os cinco eixos levando subsídios para que os participantes pudessem apresentar em cada município as suas propostas e, ainda, fazer a eleição dos delegados da sociedade civil e da unidade governamental.

Em Adamantina, os delegados eleitos da sociedade civil foram: Carmen Cinira Squizatto da Rocha como titular e Leonardo Sandro de Oliveira Pereira como suplente; e da unidade governamental foram: Luiz Antônio Furtado como titular e Luciana Cristina de Oliveira, suplente.

Agora, as propostas discutidas em âmbito local serão encaminhadas para o Conselho Estadual de Assistência Social e os delegados eleitos vão participar da XII Conferência Estadual que acontecerá nos dias 20,21 e 22 de outubro de forma virtual.