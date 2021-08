Projeto de ampliação do cemitério está pronto, mas decisão será tomada em 2022

Um dos assuntos mais questionados pelos espectadores da TV Folha Regional, durante a entrevista concedida pelo prefeito Márcio Cardim (DEM), foi com relação às providências da Prefeitura de Adamantina para a viabilização de espaço que possibilite a abertura de novas sepulturas no Cemitério Municipal.

A pergunta foi feita pela reportagem e o chefe do executivo afirmou que a ampliação prevista é para a área que fica defronte do Cemitério, ao lado do Velório Municipal. Inclusive, ele revelou que a Secretaria de Planejamento já fez o croqui naquele espaço.

“Como hoje existem muitas sepulturas individuais no Cemitério, a proposta é então padronizar o novo espaço com o modelo de sepulturas familiares verticais no solo, ou seja, construir túmulos subterrâneos – dois para baixo e um para cima ou um para baixo e dois para cima –, de alvenaria mesmo, para ficar algo bem parecido com a forma tradicional que temos, porém, aproveitando melhor o espaço”, explicou Cardim.

De acordo com o projeto comentado pelo prefeito, neste formato caberiam 5.000 túmulos naquela área, o que resultaria em um prazo de ocupação para o Cemitério Municipal entre 20 e 40 anos a mais.

“Estamos trabalhando neste assunto. Falta bater o martelo definitivamente, porque é uma questão bem complexa. O Departamento de Planejamento já tem o projeto pronto e estamos conversando com profissionais ligados ao setor para encontrar a melhor forma de colocar em prática. E no meu cronograma, a gente precisa a partir de 2022 já estar decidido o que vamos fazer”, declarou Cardim.

A reportagem comentou também sobre a contrariedade gerada por familiares quanto ao sistema vertical (gavetas) implantado cerca de dois anos atrás. E o prefeito concordou que o modelo causa constrangimento nas pessoas. “Para nós (Administração) também era uma coisa nova, mas tínhamos que dar uma solução imediata porque não tinha mais espaço para abertura de túmulos no chão. Mas esperamos conseguir solucionar de vez essa questão com a ampliação do Cemitério convencional”.