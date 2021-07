Integralização e Regionalização da Saúde é pauta de encontro com a cidade de Osvaldo Cruz

Foi realizado mais um encontro que objetiva integrar, dar atendimento completo ao paciente, e regionalizar a saúde, que consiste em atender os pacientes de todos os municípios, que integram a microrregião de Adamantina.

Desta vez, a reunião com a participação da prefeita Vera Morena de Osvaldo Cruz, Regina Pontelli, integrante da administração da Santa Casa e Thaís Adriano diretora técnica da Santa Casa, Liliane Sakano diretora de saúde de Osvaldo Cruz e Renata Coneglian Facco, secretaria de saúde de Osvaldo Cruz.

Estiveram presentes ainda o prefeito Márcio Cardim, o secretário de saúde, Gustavo Rufino, a chefe de gabinete, Luciana Pereira e o diretor administrativo da Santa Casa, Renato Sobral.

Adamantina já realizou reuniões individualizadas com os municípios de Lucélia e Flórida Paulista. Os encontros com cada cidade objetiva entender as demandas locais e partir disso, trazer em conjunto as soluções para tornar os atendimentos mais próximos.

Depois que os encontros forem realizados com todos os municípios, o projeto será montado e encaminhado ao vice-governador do estado de São Paulo.

Todo o projeto que está em desenvolvimento visa fortalecer a estrutura de saúde e oferecer uma alternativa com as mesmas características, mas mais próxima dos municípios que integram a microrregião.

Relembre

Em junho, Adamantina sediou uma reunião para tratar sobre a integralização da saúde. Na oportunidade, estiveram presentes prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, equipe técnica da Santa Casa de Adamantina e secretários de saúde dos 10 municípios que integram a microrregião de Adamantina e, ainda, o deputado estadual, Reinaldo Alguz.

Em maio, durante a visita do vice-governador Rodrigo Garcia a Adamantina, a regionalização e integralização foi pauta. Na oportunidade, Rodrigo Garcia conheceu as instalações da Santa Casa e se dispôs a ajudar o município no desejo de promover a integralização da saúde.