Adamantina e Flórida Paulista realizam reunião destinada a regionalização e integralização da saúde dos municípios

Dando continuidade às ações destinadas à integralização, dar atendimento completo ao paciente e regionalização da saúde, que consiste em atender os pacientes de todos os municípios, a Prefeitura de Adamantina recebeu para uma reunião o prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior e o secretário de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho.

Participaram do encontro ainda, o prefeito Márcio Cardim, o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, a chefe de gabinete, Luciana Pereira, o Frei Mateus Alves e o diretor administrativo da Santa Casa, Renato Sobral.

A reunião técnica surgiu da necessidade dos municípios vizinhos em ofertar aos seus moradores um atendimento de saúde mais próximo, evitando longas viagens para a realização de exames e demais procedimentos.

Adamantina já conta com um Centro de Imagens em funcionamento. No espaço há um tomógrafo e equipamentos para a realização de raio-x digitalizado, endoscopia, colonoscopia e em breve será instalada ressonância magnética.

Relembre

No final do mês de maio, o vice-governador Rodrigo Garcia esteve em Adamantina, visitou as instalações da Santa Casa e se dispôs a ajudar o município no desejo de promover a integralização da saúde.

Durante o encontro, o prefeito Márcio Cardim protocolou um ofício solicitando recursos de custeio para que sejam ampliados o número de procedimentos cirúrgicos, consultas de especialidades médicas e exames realizados.

A Santa Casa também protocolou um ofício requerendo recursos destinados à execução de melhorias na lavanderia, cozinha e setor de hemodiálise.