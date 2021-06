HOSPITAL VETERINÁRIO CEVAP: já levou seu pet ao oftalmologista?

Sempre com o intuito de proporcionar o bem-estar animal e consequentemente aos seus proprietários, o hospital veterinário Cevap que está modernamente instalado em Adamantina, presta também serviços na área de oftalmologia animal.

Seu proprietário e médico veterinário dr. Gustavo Junqueira Machado é especialista no assunto e conta com formação e vários cursos neste segmento para cuidar da visão do seu animal de estimação com total segurança e eficiência.

O hospital veterinário Cevap conta ainda com o maior e mais bem equipado centro cirúrgico da região visando proporcionar aos animais pacientes a segurança e bem-estar na realização de cirurgias e outros procedimentos clínicos.

Dotado de vários equipamentos, o centro cirúrgico Cevap conta com anestesia a gás inalatório, monitor multiparâmetro que proporciona o monitoramento da pressão respiratória, pulso cardíaco, pressão de oxigênio, temperatura em tempo real e outros sinais vitais do animal durante os procedimentos.

Um foco de luz profissional e microscópio para microcirurgias também compõe a gama de equipamentos que proporcionam ao cirurgião uma boa visibilidade e recursos para atuar nos mais diversos casos, contando ainda com terapias, bomba de oxigênio, bomba de infusão, medicamentos e UTI animal para os casos de emergência. O telefone do hospital veterinário Cevap é o (18) 3522-3279.