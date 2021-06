Secretaria de Saúde de Adamantina imuniza contra COVID-19 no sábado (12)

Com o objetivo de imunizar todos os grupos já contemplados com a vacina contra a COVID-19, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que no sábado (12) haverá vacinação das 8h às 14h no Centro Integrado de Saúde (CIS).

Até o momento, podem receber o imunizante idosos, pessoas que possuem comorbidades ou que recebem o BPC e que tem de 18 a 59 anos, profissionais da saúde, gestantes, puérperas, indivíduos com deficiência e que tem 18 anos ou mais e profissionais da educação.

Aqueles que receberam só a primeira dose, também podem procurar o CIS no sábado (12), para que o esquema vacinal fique completo.

Para economizar o tempo na fila de espera, a pasta orienta que seja realizado o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br que foi desenvolvido para agilizar a campanha de imunização contra a COVID-19 no Estado.

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.