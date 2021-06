Dia dos Namorados: comércio de Adamantina tem horário ampliado nesta sexta e sábado

Nesta sexta-feira (11) e sábado (12), o comércio de Adamantina funciona em horário especial, ampliado, com expectativa de vendas para o Dia dos Namorados, comemorado no sábado. hoje o comércio funciona até às 20h. E amanhã, das 8h às 16h.

Os estabelecimentos devem observar as regras vigentes do Plano SP. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos é limitada em 40%. Os locais devem disponibilizar álcool gel e exigir o uso de máscaras de proteção facial pelos colaboradores e clientes.

Expectativa

O mês dos namorados será, na leitura da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), o primeiro desde o início da pandemia em que uma data comemorativa impacta efetivamente sobre as vendas do comércio. Isso porque, ao observar as atividades mais sensíveis a ela, como as perfumarias, por exemplo, algumas vão, de fato, registrar crescimentos que seriam comuns em um contexto sem pandemia.

Segundo FecomercioSP, a data deve trazer resultados melhores para o varejo paulista em junho, com expectativa de arrecadar 5,7% a mais do que junho de 2020 – quando, mesmo já em meio à pandemia de covid-19, os varejistas viram suas receitas subirem 2,8% em relação ao ano anterior. Desta forma, ao menos na comparação anual, junho ainda não será um mês de recuperação; mas, de crescimento.