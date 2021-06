Vacinação de toda população de SP é adiantada em 15 dias, diz Doria

O governador João Doria anunciou, em coletiva nesta quarta-feira (9), que a vacinação de toda a população do estado de São Paulo com mais de 18 anos foi antecipada em 15 dias e começará em 18 de outubro. Além disso, Doria também falou sobre a antecipação da imunização de pessoas de 55 a 59 anos.

Com isso, o último grupo, que contempla pessoas de 18 a 24 anos, se vacinará no dia 18 de setembro a 28 de outubro. Pessoas de 25 a 29 anos serão vacinadas de 18 a 27 de setembro; pessoas de 30 a 34 anos nos dias 8 a 17 de setembro; pessoas de 35 a 39, nos dias 28 de agosto a 7 de setembro; pessoas de 40 a 44 anos de 19 a 28 de agosto; pessoas de 45 a 49 anos, de 4 a 18 de agosto; pessoas de 50 a 53 anos, de 20 de julho a 3 de agosto, e pessoas de 54 anos, nos dias 9 a 19 de julho.

O dia 18 de outubro foi batizado pela gestão estadual como “Dia da Esperança”, quando, segundo as previsões, toda a população adulta já estará sendo vacinada.

“O Dia da Esperança mostra o cronograma completo de vacinação no Estado de São Paulo e aponta quantos dias faltam para imunização de cada grupo. O Dia da Esperança nos une em uma grande contagem regressiva pela esperança e pela vida”, explicou a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, ao apresentar a ferramenta de contagem regressiva da vacinação no estado.