Secretaria de Educação de Adamantina define ações para retomada das aulas presenciais no município

Na manhã de hoje (05), foi realizada uma reunião online entre o secretário de educação, Osvaldo José, as assessoras técnica-pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Adamantina com os diretores das unidades com o objetivo de dar ciência aos gestores sobre a organização do plano de retomada das aulas presenciais no ano letivo 2021 de forma híbrida.

Foi orientado ainda sobre como as escolas devem proceder para receber toda a comunidade escolar de forma segura. O plano de retomada a partir de 17 de maio será desenvolvido por meio do ensino híbrido.

Conforme explicam as assessoras técnico-pedagógicas Maria

Angélica dos Santos Feitoza e Adriana Maria Muniz, o ensino híbrido consiste em uma abordagem pedagógica que envolve momentos presenciais de atividades e, ainda, a distância.

“As atividades devem ser complementares, de modo a favorecer o desenvolvimento do estudante, a personalização da aprendizagem e a promoção de sua autonomia. No ensino híbrido, o conteúdo presencial precisa estar alinhado ao conteúdo online (em casa, que nem sempre precisa do recurso tecnológico)”, afirmam.

Organização

As turmas serão divididas em quatro grupos. A EMEI Ciclo I atenderá 25% dos alunos por sala com horári

o de aula no período da manhã das 7h30 às 11h30 e no período da tarde das 13h às 17h. O educador ficará 3h com cada grupo e quarta-feira ficará 4h em estudo e preparo de aulas.

A EMEI Ciclo II também atenderá 25% dos alunos por sala. O horário de aula será das 7h30 às 11h30 e a tarde das 12h30 às 16h30), os grupos serão atendidos de segunda a quinta, a sexta será destinada para o preparo das aulas).

O ensino fundamental também atenderá 25% dos alunos por sala. O horário de aula será das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. os grupos serão atendidos de segunda a quinta, a sexta será destinada para o preparo das aulas.

A Secretaria de Educação, embasada na Lei nº 14.019/2020 de 03 de junho de 2020, elaborou uma orientação às famílias para as famílias de alunos que apresentam algum tipo de deficiência.

Conforme a pasta, os responsáveis devem procurar o médico que acompanha a criança e solicitar um atestado autorizando ou não a participação nas aulas presenciais e também dispensando ou não o uso de máscara.

Formação dos Professores

Além de toda a organização, todos os professores da rede municipal de educação participarão de formações específicas com o objetivo de orientá-los sobre o ensino híbrido e outras questões que envolvem o retorno presencial em meio a pandemia.