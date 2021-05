Após reabertura, casos de Covid-19 voltam a subir no estado de São Paulo

Após a flexibilização nas regras do Plano São Paulo, o número de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2) voltou a subir no estado de São Paulo.

De acordo com dados do governo estadual, as infecções passaram de uma média de 12.573 para 12.887, um crescimento de 2,5%. Mais detalhes devem ser apresentados na entrevista coletiva desta quarta-feira (5), a partir das 12h45, no Palácio dos Bandeirantes.

“Nós tivemos um incremento discreto em 2,5% no número de casos. As internações diminuíram a velocidade. Já vinham em quedas crescentes e passaram a desacelerar com uma queda de 0,2%. O número de óbitos também desacelerou com uma queda de 1,3%”, afirmou Jean Gorinchteyn, secretário de saúde do estado.

As internações por Covid-19, que tiveram queda superior a 26% no último mês, estacionaram em um patamar alto. Dados do governo também mostram que na penúltima semana de abril, a média diária de novas internações foi de 2.243 pessoas. Mas, na semana seguinte, ela ficou em 2.239, queda de apenas 0,2%.