DEMTRAN altera preferência da Alameda Padre Nóbrega

Após a conclusão do recapeamento asfáltico da Alameda Padre Nóbrega e, devido ao fluxo do cruzamento com a Rua Santa Catarina, o Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) alterou a preferência da via. Anteriormente, a preferência era dos veículos que estavam na Rua Santa Catarina.

Após análise do fluxo de veículos pelo local e em razão do prolongamento da Alameda Padre Nóbrega (Rua Dante Bolgue), a preferência passa a ser para dos carros que estão na Alameda Padre Nóbrega. O local já está devidamente sinalizado.