Vereador cobra melhoria no acesso do cidadão para atendimento e denúncias ligados à Covid-19

O vereador Alcio Ikeda Júnior (PODE) apresentou no plenário da Câmara Municipal a Indicação nº 251/ 21, na qual cobra melhorias nas ações e no atendimento ao cidadão diante de assuntos ligados ao coronavírus.

“Os canais de comunicação da Central Covid-19 e de outras unidades de saúde precisam ter o atendimento telefônico ampliado à população (ramais e profissionais). Esta tem sido uma reclamação constante de pessoas que enfrentam dificuldade ao tentar contato. Dificilmente é possível concluir um atendimento telefônico, seja na Central COVID, no CIS ou nos postinhos do município”, disse o legislador.

No mesmo Requerimento, Alcio também sugere que seja realizado um alinhamento dos órgãos de fiscalização municipais junto às polícias, a fim de que as competências para o recebimento de denúncias sejam definitivamente delimitadas, além de divulgar para a população os meios de comunicação para denúncias.

“Tal pedido é de extrema urgência, pois certas vezes a prefeitura orienta o cidadão fazer ligação para a Polícia Militar, que sugere ao morador que entre em contato com a Vigilância Sanitária do município, e na maioria das vezes, não consegue fazer contato com a vigilância sanitária, ficando sem resposta e transmitindo a sensação de impunidade”, contextualizou o vereador.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo e em seguida encaminhado para análise do Executivo.