Instituto Butantan envia solictação à Anvisa para iniciar testes da ButanVac

“Lembrando aqui alguns fatos importantes relacionados a essa vacina: é uma vacina que será muito rapidamente produzida aqui no Brasil integralmente, não depende de nenhuma importação, temos uma capacidade enorme de fabricação”, completou Dimas Covas.

O diretor do Butantan também disse que, “já a partir da próxima semana, a fábrica da vacina da gripe (…) está liberada para iniciar a produção da ButanVac”. “Esperamos ter até o mês de junho ou julho pelo menos 40 milhões de doses dessa vacina, que ficará aguardando o resultado do estudo clínico.”

A tecnologia da ButanVac é a mesma usada na vacina contra a gripe, o que facilita a produção do imunizante, segundo o governo. A fabricação da vacina não impacta a produção da CoronaVac.

Atraso na entrega dos dados à Anvisa

Segundo o diretor do Instituto Butantan, questionado sobre o atraso no pedido para iniciar os testes, ele disse que o processo não depende apenas do Butantan, já que a ButanVac faz parte de um consórcio internacional.

“A expectativa para julho são as vacinas prontas e elas estarão prontas (…) Com relação ao estudo clínico, ele vai durar 20 semanas (…) Se você projetar isso no tempo, nós estamos falando de setembro, que é uma data possível de obtenção para uso emergencial, obviamente que isso não depende apenas do Butantan”.