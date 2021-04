Prefeito confirma que Município aguarda resposta da Desenvolve SP sobre financiamento de R$ 8 milhões

No mês de março a Prefeitura de Adamantina fez a solicitação de financiamento no valor de R$ 8 milhões junto à Desenvolve SP, instituição financeira do Governo do Estado de São Paulo.

Em declaração na TV Folha Regional o prefeito Márcio Cardim disse que ainda aguarda-se a resposta sobre o pedido protocolado.

“Não tem entrado dinheiro no caixa do Estado para fazer esse tipo de destinação para financiamento. No entanto, continuaremos no aguardo do posicionamento, e esperamos que seja positivo”.

O pleito da Prefeitura conta com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB) junto ao superintendente de Negócios do Setor Público da Desenvolve SP Mauro Miranda.

A reportagem do Folha Regional apurou junto à Prefeitura que o dinheiro, quando liberado, será investido em dois projetos: R$ 5 milhões para subsidiar as obras de implantação e infraestrutura de novo Distrito Industrial, cujo local está sendo buscado pela Administração; R$ 3 milhões para custear a instalação de uma Usina Fotovoltaica Municipal.

A alternativa de conquista de recurso financiado não é inédita para Adamantina. Afinal, em maio de 2018 a Prefeitura conseguiu a liberação e recebeu R$ 2 milhões ‘emprestados’ pela Desenvolve SP para viabilizar as obras de recuperação do Parque dos Pioneiros.