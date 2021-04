COVID-19: Em Adamantina 43 pessoas perderam a vida para a doença neste ano

Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Adamantina a pedido do “Portal de Notícias da Cidade Joia”, o Adamantina Net, revelou que 43 pessoas perderam a vida com diagnóstico da Covid-19 nos 105 primeiros dias do ano de 2020.

Os números são correspondentes ao período de 1º de janeiro a 15 de abril quando foi feito o levantamento.

Já no ano passado, foram 17 óbitos de adamantinenses que enfrentaram a Covid-19 e que infelizmente perderam a vida para o vírus no período de 17 de março até 31 de dezembro.

Em conversa com o Adamantina Net, o secretário de Saúde, Gustavo Taniguchi aproveitou para reforçar o alerta de que a Cidade Joia vive dias difíceis e que a colaboração de cada munícipe é muito importante.

“Todos sabem que o distanciamento social é a principal forma de evitar o contágio e transmissão da doença. Usar máscaras, álcool em gel e higienizar as mãos devem ser procedimentos adotados por todos para que juntos possamos combater e vencer o vírus”, destacou Gustavo.

Outro fator preocupante segundo o secretário está ligado à falta de leitos de UTI, uma vez que todos os 10 leitos destinados para pacientes com a Covid-19 estão lotados.