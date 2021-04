Administração fará evento na próxima segunda-feira sobre os 100 primeiros dias de governo

Na manhã da próxima segunda-feira (15) a Administração Márcio Cardim e Dinha Santos Gil, ambos do DEM (Democratas), realizarão uma Live para apresentar e detalhar os 100 dias de governo.

O início está marcado para as 10h, no anfiteatro da Biblioteca Pública ‘Jurema Citelli’.

Segundo a Administração, a live terá como o objetivo de explanar os seguintes tópicos: Prestação de contas sobre as diversas ações do Executivo; O enfrentamento à Covid-19; Transparência e seriedade com os recursos públicos.

A transmissão original será feita pelo facebook oficial da Prefeitura (www.facebook.com/prefeitura.adamantina) e poderá ser compartilhada pelos veículos de imprensa.

A TV Folha Regional e emissoras de rádio também transmitirão ao vivo.

Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o evento terá participação presencial limitada, apenas para profissionais de imprensa previamente cadastrados.