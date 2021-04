SEMANA SANTA: Programação das celebrações nas três Paróquias de Adamantina até o Domingo de Páscoa

Desde o Domingo de Ramos – no último dia 28 de março – até o Domingo de Páscoa – no próximo dia 4 de abril – a Igreja Católica realiza uma série de celebrações extremamente significativas que formam a ‘Semana Santa’, marcada pelos mais importantes momentos do catolicismo – ao lado do Nascimento de Jesus – que são a Morte, a Crucificação e a Ressurreição de Cristo.

Em Adamantina as três Paróquias trazem uma programação especial para recordar o martírio e festejar a redenção.

Todas as missas serão transmitidas pelo Facebook e Youtube, também pela TV Cidade.

Veja as celebrações e horários abaixo:

PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO:

Quarta-feira Santa (31/3) – Missa de Meditação das Dores de Nossa Senhora (19h);

Quinta-feira Santa (1/4) – Missa da Ceia do Senhor (19h);

Sexta-feira Santa (2/4) – Celebração da Paixão do Senhor (15h);

Sábado de Aleluia (3/4) – Vigília Pascal (19h);

Domingo de Páscoa (4/4) – Missa da Páscoa do Senhor (19h).





PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA:

Quarta-feira (31/3) – Missa de Meditação das Dores de Maria (19h30);

Quinta-feira (1/4) – Missa da Ceia do Senhor (19h30);

Sexta-feira Santa (2/4) – Celebração da Paixão e Morte do Senhor (15h); A Igreja ficará aberta para oração das 7h as 12h; E às 19h haverá a Via Sacra;

Sábado (3/4) – Vigília Pascal (19h); Preparar água para benção e vela para cada membro da casa;

Domingo (4/4) – Missa da Ressureição (9h); Passagem do Cristo Ressucitado pelas ruas da Paróquia; E às 19h Missa da Ressureição;





PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS:

Quarta-feira Santa (31/3) – Missa de Meditação das Dores de Nossa Senhora (19h);

Quinta-feira Santa (1/4) – Missa da Ceia do Senhor: Instituição do sacerdócio e da Eucaristia (19h);

Sexta-feira Santa (2/4) – Celebração da Paixão e Morte do Senhor (15h); A igreja estará aberta para oração das 8h às 12h;

Sábado Santo (3/4) – Missa da Vigília Pascal (19h);

Domingo de Páscoa (4/4) – Missa da Ressurreição do Senhor (9h30).