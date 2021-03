Análise de possíveis casos de variante do coronavírus em Adamantina é descartada pelo Adolfo Lutz

Para tentar identificar a possível existência da variante brasileira (P.1) do coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde fez no final de fevereiro deste ano pedido de sequenciamento genético ao Instituo Adolfo Lutz, em São Paulo. Foram encaminhados para análise testes com material colhido de casos já registrados em Adamantina.

“Conforme resposta da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, para o Adolfo Lutz fazer uma testagem de possível nova cepa (variante), exige-se critérios específicos. E as mortes que aconteceram em Adamantina não apresentaram os critérios necessários”, informou o secretário Gustavo Rufino.

Também acrescentou o responsável pela pasta que, inclusive, como em todos os municípios estão indo a óbitos pessoas de baixa idade, várias cidades também pediram análise de nova cepa e não foi aceito pela questão de não atender os critérios exigidos.

A intenção da Saúde Municipal com o pedido era apenas se preparar para o combate à variante, se encontrada. “Mas é muito importante esclarecer para a população que até agora nenhum caso de nova variante foi constatado em Adamantina”, afirmou Gustavo.