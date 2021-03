Adamantina terá apoio do Sebrae para capacitação de artesãos

Em reunião entre representantes do Sebrae de Presidente Prudente e a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina na manhã desta quarta-feira (24), foi firmada parceria que terá como foco a capacitação de artesãos do município.

Serão diversas iniciativas durante o ano para melhorar a geração de emprego e renda das famílias, além do desenvolvimento regional do Turismo.

A primeira ação já acontecerá no mês de abril com um curso de cinco dias, carga horária de 10 horas e com direito a certificação. As palestras serão online, mas a Secretaria de Cultura e Turismo pretende reunir os artesãos interessados no anfiteatro da Biblioteca Pública para a melhor participação e engajamento, respeitando todas as normas de higiene e segurança em relação à pandemia.

Entre os temas estão: Tendências do Artesanato, Empreendedorismo, Sua ideia de negócio, Marketing, Finanças, Formalização e Como vender e divulgar sua empresa na internet Loja no Elo 7.

Para o secretário municipal, Sérgio Vanderlei, a ação chega num importante momento. “Sabemos que diante do atual cenário econômico, muitos praticam algum tipo de artesanato até mesmo para ajudar na sobrevivência da família. Vamos discutir como melhorar o negócio de cada um e até mesmo trazer para a formalidade aqueles que estão na informalidade”.

Em breve serão divulgados dias e horários para o curso. As vagas são limitadas.