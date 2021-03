UniFAI abre inscrições para Bolsas de Estudos de 50%

São 80 vagas; inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Central do Aluno até o dia 12 de abril

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) abriu nesta segunda-feira, 22, o período de inscrições para o Processo Seletivo de concessão e reavaliação de 80 Bolsas de Estudos de 50%, destinadas a alunos devidamente matriculados em um dos cursos de graduação da Instituição.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo Portal da UniFAI, por meio da Central do Aluno, até as 23h59 do dia 12 de abril.

A concessão das bolsas retroativa a janeiro de 2021 e os alunos que já tenham quitado integralmente suas mensalidades terão estes valores compensados nas mensalidades futuras.

Após preencher corretamente todas as informações solicitadas, o candidato deverá imprimir a Ficha de Inscrição e assiná-la. Na sequência, o candidato deverá juntar toda documentação pertinente em seu respectivo campo, de forma legível e em formato PDF, inclusive a Ficha de Inscrição, depois de impressa, assinada e digitalizada.

Serão considerados carentes de recursos nos termos da Lei Municipal nº 3.971, de 26 de março de 2020, os candidatos que obtiverem índice de carência inferior a 1 (um) em ordem crescente de classificação, conforme o edital.

A classificação das 80 bolsas será realizada pela Comissão de Bolsas de Estudo da UniFAI, que analisará prioritariamente as inscrições dos alunos já contemplados em 2020, exceto os que perderam o benefício e, permanecendo o índice de carência inferior a 1 (um), o benefício será mantido. As bolsas restantes serão classificadas posteriormente, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 3.971.

Ainda de acordo com o edital, a Comissão publicará o resultado no site da Instituição. Qualquer interessado poderá, no prazo de três dias úteis a contar da publicação do resultado, apresentar recurso em única instância ao reitor da UniFAI, que decidirá no prazo de três dias úteis. O recurso deverá ser apresentado eletronicamente em campo específico na Central do Aluno, que estará disponível a partir da publicação do resultado.