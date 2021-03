ARTIGO: Província, Desgoverno, Bozzodoria, Doriabozzo e Bo.do.quio…

Só a ignorância aceita e a indiferença tolera o reinado da mediocridade.” (José de Alencar)

Sérgio Barbosa (*)

Nas idas e vindas do tal PLANO SP disto e mais aquilo, pode-se registrar que tais DESENCONTROS com o controle da PANDEMIA deixa a desejar em todas as áreas do MERCADO e ponto quase final…

Também, não se pode deixar de lado os aspectos ECONÔMICOS nestas decisões um tanto quanto DIFERENCIADAS para este ou aquele lado de um mesmo lado pelo DESGOVERNO BOZZODORIA ou DORIABOZZO…

Na realidade, todos/as são FARINHAS DO MESMO SACO nestes ocasos com poucos casos, entretanto, as consequências destes atos ou DECISÕES de cima pra baixo, ainda, deverá ser cobrado mais pra frente, se bem que o CENÁRIO continua mais preocupante do que nunca neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Assim, a PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, também, depende sempre deste ou daquela DECISÃO para dar continuidade nas ATIVIDADES afins por meio do COMÉRCIO em nível REGIOCAL, a saber, do REGIONAL para o LOCAL em tempo de PANDEMIA…

Além do mais com muito menos, existe aquele personagem mais do que interessante nesta PROVÍNCIA que é o tal do BO.DO.QUIO para declarar que disse o que não disse e tudo fica do mesmo jeito de sempre…

Muitas PROMESSAS da outra eleição provinciana, ainda, estão PENDENTES, tal qual o filho do GEPETO, todavia, pelo andar desta CARRUAGEM PROVINCIANA, tudo indica que o SENSO COMUM deve continuar sendo a MARCA mais do que REGISTRADA pelo dito cujo e sua cambada de ALOPRADOS/AS…

Não se pode esquecer neste contexto das PAREDES ALVAS que continua PATINANDO no mesmo lugar faz alguns anos por causa dos desmandos em todas as áreas da ACADEMIA, haja vista que o momento está mais do que complicado com diversos POLOS DE EAD nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Mas, como sempre, espera-se que a REFLEXÃO CRÍTICA possa fazer a diferença neste tempo de BO.DO.QUIO nas sessões do LEGISLATIVO, porém, tudo vai depender de como o CONFRONTO entre EXECUTIVO e EDIS vai ocorrer, ou seja, se pela MINORIA ou MAIORIA…

Tais questões são necessárias neste contexto mediado e patrocinado pela PANDEMIA em tempo de DESGOVERNO em todas as esferas do PODER INSTITUCIONALIZADO, desta forma, cada qual deve saber por onde entrar ou sair deste ou daquele outro lugar que continua no mesmo lugar de sempre…

O momento é CAÓTICO para todas as áreas de interesse comunitário ou mercadológico, se bem que existem ORGANIZACÕES que estão de VENTO EM POPA nesta CRISE em nível GLOCAL, a saber: do GLOBAL para o LOCAL…

QUEM SOBREVIVER VAI VIVER…

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.