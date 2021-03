Aglomeração marca distribuição de senhas para vacinar idosos em Adamantina

Após fila e muita reclamação, a Prefeitura de Adamantina alterou o sistema de vacinação de idosos contra a covid-19. Na quarta-feira (3), a imunização do público de 77 a 79 anos resultou em fila de veículos de pelo menos 10 quadras, o que gerou questionamentos nas redes sociais.

Em nota distribuída à imprensa na tarde desta quinta-feira (4), a Administração Municipal informou que receberá novas doses de vacina, possibilitando a retomada da imunização. A Prefeitura divulgou ainda mudança no formato de imunização.

“Com o objetivo de melhor organizar a vacinação, nesta sexta-feira (5), serão distribuídas senhas das 7h às 16h30 no CIS (Centro Integrado de Saúde). Serão 130 senhas para pessoas entre 80 e 84 anos e mais 260 senhas para pessoas com idade entre 77 e 79 anos”, informou a gestão municipal.





Porém, devido à chuva, o novo sistema voltou a gerar reclamação nas redes sociais pela população, já que foi registrado aglomeração na porta do CIS nas primeiras horas da manhã de hoje.

Para fazer a retirada das senhas, é necessário apresentar o documento original com foto, comprovando a idade da pessoa para que possa receber a sua primeira dose da vacina contra a covid-19.

Já a vacinação acontecerá no sábado (6), das 8h30 até as 15h, também no CIS.