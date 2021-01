CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA – Mapfre: esclarecimentos sobre o auxílio-funeral

A luta pela manutenção do auxílio-funeral contratado com a Mapfre chegou ao fim. A justiça, depois de seis meses de contenda, decidiu favoravelmente à seguradora, de forma que já em 1º de janeiro o grupo de associados que conservava o serviço estaria desassistido se dependesse exclusivamente do Judiciário. Assim que tomou ciência da sentença, o CPP retomou as negociações com a American Life no sentido da absorção da carteira integral de segurados de maneira a assegurar a todos a continuidade do benefício, sem interrupção.

A contribuição individual para a Mapfre por longos anos foi de R$ 3,91 (três reais e noventa e um centavos), assegurando um auxílio de R$ 2.237,77 aos familiares do segurado falecido. Agora, o desconto sobe para R$ 6,95 mas, em compensação, o retorno para a família atinge R$ 2.400,00.

A cobertura imediata foi determinante para o CPP transportar para a nova companhia a totalidade dos participantes. Todavia, a permanência é facultativa. Os associados que não concordarem com as novas condições devem encaminhar ao Setor de Seguros da Sede Central, por carta ou e-mail ([email protected]), pedido de desistência do pecúlio.

O pagamento de vencimentos e proventos previstos para o início de fevereiro vai contemplar a elevação da contribuição (R$ 3,04). Pode ocorrer que esse acréscimo ultrapasse, por alguns meses, o teto permitido pela SPPREV (São Paulo Previdência) ou PRODESP para descontos dessa natureza. Pode acontecer também de os pagantes por boleto suspenderem o pagamento. Em qualquer dessas hipóteses, o CPP procederá ao cancelamento do auxílio funeral quando se completar o terceiro mês consecutivo sem o pagamento.

O associado que estiver nessa situação e deseje conservar o seguro deverá entender-se com o setor responsável na Sede Central, antes do vencimento do prazo.