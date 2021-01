Brasileirão: Bragantino derrota Corinthians por 2 a 0 fora de casa

O Corinthians respondeu em uma tentativa de cruzamento pela esquerda de Matheus Vital. A bola desviou e quase encobriu o goleiro Cleiton, que fez a defesa, se desequilibrou e por pouco não entrou com bola e tudo.

O Bragantino ficou perto de ampliar aos 20 minutos. Raul avançou pelo meio e tocou para Artur. Ele tentou encobrir Cássio e a bola passou por cima, com perigo. Seis minutos depois, o Timão chegou com um chute colocado de Cazares, mas Cleiton pegou com segurança.

Quando o Corinthians começava a incomodar a defesa do Massa Bruta, veio o segundo gol. Ytalo passou para Aderlan, que encontrou Claudinho sozinho dentro da área do Timão. O camisa 10 tocou bonito por cima de Cássio para fazer 2 a 0 no placar. A melhor chance do Timão apareceu aos 46 minutos. Ramiro soltou a bomba de fora da área e a bola tirou tinta de Cleiton.

Segundo tempo

A primeira chance real de gol na etapa final so só ocorreu aos 15 minutos. Ryler entrou na área pela esquerda e finalizou com força para a boa defesa de Cássio. O Corinthians só assustou aos 20 minutos, em chute de fora da área de Otero, mas foi para fora.

Com dificuldade de chegar perto do gol de Cleiton, o Timão apostava em tiros de longa distância. Aos 26 minutos, Ramiro tentou de perna direita e obrigou o goleiro do Massa Bruta da fazer grande defesa. Logo depois, foi a vez de Cássio salvar os donos da casa ao defender cabeçada de Ligger na pequena área, evitando o terceiro gol do Massa Bruta.

Vencendo por 2 a 0, o Bragantino apostava no contra-ataque e perdeu diversas oportunidades, mas a melhor chance da etapa complementar foi do Corinthians, que desperdiçou. Aos 43 minutos, Cuello tentou recuar para Cleiton de peito, mas a bola foi curta. Fábio Santos conseguiu recuperar, passou pelo goleiro, mas na hora de fazer o gol Léo Ortiz afastou o perigo.

O Corinthians agora enfrenta o Bahia, quinta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), na Fonte Nova, em Salvador, em partida adiada da 30ª rodada. O Bragantino pega o Internacional no próximo domingo (31), às 18h15min, no Beira-Rio, em Porto Alegre.