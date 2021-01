Compra das 35 mil doses da vacina contra a Covid-19 seria para imunizar toda a população de uma vez

A Secretaria Municipal de Saúde manifestou interesse em adquirir 35 mil doses da vacina contra o Covid-19, a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, segundo informação confirmada ao site Adamantina Net pelo secretário Gustavo Taniguchi Rufino.

A intenção foi oficializada por meio de ofício enviado no dia 8 de janeiro para a Secretaria do Instituto Butantan. Tendo em vista que existe previsão de a mesma vacina ser disponibilizada gratuitamente pelo Governo Estadual, a reportagem questionou o secretário sobre a necessidade de o município comprar.

Gustavo explicou que “o cronograma de imunização previsto pelo Estado classificará a população em classes – por exemplo, profissionais da saúde, idosos e integrantes de grupos de risco e assim segue – e a vacinação será feita em etapas, mas, se nós (Prefeitura) conseguíssemos adquirir todas essas doses, para imunizar toda a população de uma vez.” O que justificaria a medida.

Segundo divulgado pelo Siga Mais, a dose do imunizante é comercializada por US$ 10,30, assim, considerando a cotação do dólar, o custo unitário aproximado de cada vacina seria de R$ 56,53, então, o valor total das 35 mil doses chegaria a cerca de R$ 2 milhões.

Em contato telefônico com a reportagem, o prefeito Márcio Cardim destacou que mais medida tomada pelo município vem ao encontro do Plano Municipal de Combate ao Coronavírus.