Estados iniciam negociação independente com a Pfizer para compra de vacinas

Com a demora do Ministério da Saúde para determinar o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, alguns estados iniciaram negociações paralelas com a farmacêutica Pfizer para a compra de vacinas . As informações foram dadas por Carlos Lula, Secretário de Saúde do Maranhão e presidente do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), à CBN.

“A Pfizer procurou estados e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e a maioria dos estados demonstraram interesse. A gente sabe que o PNI (Plano Nacional de Imunização) é fundamental, queremos que o Ministério da Saúde coordene o processo, mas não vamos ficar de braços cruzados”, disse Carlos Lula.

O presidente do Conass disse que, por falta de entendimento entre as partes, a negociação do Ministério da Saúde com a Pfizer “vai fracassar”, e, por isso, a farmacêutica fez um aceno aos estados, que iniciaram negociações.

Carlos Lula ainda criticou os entraves colocados pelo Ministério da Saúde devido a algumas cláusulas contratuais apresentadas pela Pfizer. “É muito preciosismo. A Pfizer colocou essa cláusula para todo o mundo, nos EUA, na Inglaterra, por que seria diferente no Brasil?”, questionou.

Segundo o secretário, o custo das vacinas ficariam com os estados, “a não ser que o ministério possa dar ajuda” financeira aos estados.

Em atualização, aguarde novas informações