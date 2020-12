ARTIGO: PROVÍNCIA: “SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO VIGIADO…”

“Se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas o que elas não querem ouvir.” (George Orwell)

Sérgio Barbosa (*)

Nestes últimos dias, o governo do BOZZONARO com seus COISOS com COISAS, ainda, em parceria viciada e tudo mais em meio ao tudo de menos, divulgou uma RELAÇÃO de PROFISSIONAIS que atuam na área midiática como OPOSITORES/AS ao atual GOVERNO DE ARAQUE…

Ainda, um contato radicado na PROVÍNCIA mandou um recado via WHATSAPP solicitando CUIDADOS com os ARTIGOS OPINATIVOS em melo as MENTES BOVINAS que circulam em terras provincianas desde o GOLPE pra cima da DILMA…

Acredito que sou apenas uma ANDORINHA neste cenário um tanto quanto CATASTRÓFICO para o PAÍS DO FAZ DE CONTA, bem como, nesta PROVÍNCIA que continua patinando nas mesmices de sempre faz anos e tudo indica que não existe previsão de alteração em nome do denominado BEM COMUM…

Por aqui, pode-se escrever que predomina o mesmo CÍRCULO VICIOSO do passado, ou seja, desde que ocorreram as famigeradas TROCAS NADA SIMCÓLICAS patrocinadas pelo PODER em nome do PODER em busca do PODER…

Ainda, as relações humanas existentes são próximas do PODER INSTITUCONALIZADO em todas as áreas, portanto, pode ser nas esferas PÚBLICA ou PRIVADA, também, outras áreas afins aos interesses deste PODER centralizador em nome do PRINCIPE…

Outra COISA (sic), as armas utilizadas pelo sistema vigente continuam mais forte do que nunca, tendo em vista que a REPRESSÃO por meio da OPRESSÃO continua atuando deste e do outro lado pelos MANDATÁRIOS nesta CAPITANIA PROVINCIANA…

Lamentavelmente as MENTES BOVINAS desconhecem os FATOS HISTÓRICOS que ocorreram neste PAÍS DO FAZ DE CONTA desde a INVASÃO em 1.500 pelo tal do CABRAL…

Portanto, cada qual deve saber por onde sair caso apareça por aqui o tal do VIGILANTE PROVINCIANO, se bem que o dito cujo deve estar atuando faz alguns anos em nome da ETERNA VIGILÂNCIA patrocinada pelo PODER GLOCAL, ou seja, do GLOBAL (coiso) para o LOCAL (manada provinciana)…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.