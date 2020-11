Adamantinense, lançadora de disco fecha o mês com o bi no Brasileiro Sub-18, melhora de marca e bronze no Sub-20

Aos 16 anos, adamantinense Julia Barbosa ainda mira participações, neste ano, em competições como o Brasileiro Sub-23 e o Paulista Sub-18

Este mês de novembro ainda não acabou, mas já pode servir como prova de que Julia Barbosa, de 16 anos, cada vez mais, tem deixado de ser uma promessa e vai virando uma realidade no lançamento do disco brasileiro. Em um intervalo de duas semanas, a atleta de Adamantina somou um bronze no Campeonato Brasileiro Sub-20, conquistou o bi e melhorou sua marca pessoal no Sub-18.

As façanhas mais recentes foram no Brasileiro Sub-18, realizado neste último final de semana, no Estádio do Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), em Bragança Paulista (SP). Julia Barbosa lançou 40,04m, ficou com o ouro e fez um índice melhor em relação ao que deu a ela o título de 2019, quando alcançou 39,48m em Porto Alegre (RS).

Defendendo a equipe do Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (Ipec), de Londrina (PR), a adamantinense ficou com a medalha de bronze no Brasileiro Sub-20, disputado entre os dias 6 e 8 de novembro, também em Bragança Paulista. O terceiro lugar veio com a marca de 39,23m, ficando 33cm atrás da segunda colocada.

Os feitos aumentam a coleção de pódios oficiais de Julia Barbosa, iniciada ainda pela categoria sub-14. No ano passado, além do título sub-18 e a liderança no ranking nacional, ela repetiu a dose na categoria sub-16. Pelos Sul-Americanos Escolares, ela conquistou o título em 2018 e o vice em 2017.

São quatro Campeonatos Paulistas: 2016 (pela categoria sub-14) e, de 2017 a 2019, pela sub-18. Quanto aos rankings, Julia é recordista escolar brasileira sub-16 e atual vice-líder do sul-americano sub-18. Nos nacionais, ela lidera o sub-18, é terceira no sub-20, nona colocado no sub-23 e 12º no adulto.

A participação no Troféu Brasil, marcado para 10 de dezembro, em São Paulo, entrou na mira da adamantinense, entretanto o índice não veio a tempo. Ela participará ainda do Paulista Sub-18, no primeiro final de semana de dezembro, assim como do Brasileiro Sub-23, em Bragança Paulista, marcado para uma semana depois do Troféu Brasil.