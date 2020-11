“Política e Direito” no Curso de Administração da UNIFAI…

“A política… há muito tempo deixou de ser ciência do bom governo e, em vez disso, tornou-se arte da conquista e da conservação do poder.” (L. Bianciardi)

Sérgio Barbosa (*)

Pode-se escrever que se trata de um tema mais do interessante depois das ELEIÇÕES realizadas em território brasileiro, se bem que em muitas cidades, ainda, estarão ocorrendo o denominado SEGUNDO TURNO para saber quem será o/a PREFEITO/A no próximo mandato…

Porém, no caso específico de ADAMANTINA e a maioria das cidades do PAÍS, bem como, da região da NOVA ALTA PAULISTA, os resultados estão efetivados e consolidados para os cargos do EXECUTIVO e LEGISLATIVO na esfera MUNICIPAL…

Neste cenário um tanto quanto diferenciado pelas diferentes regionais que se fazem presentes em todas as áreas do MERCADO, participou por meio de uma VIDEOCONFERÊNCIA, 19, das 21h10 às 22h15, com os DISCENTES da Disciplina CIÊNCIA POLÍTICA (II Termo) do Curso de ADMINISTRAÇÃO, o ADVOGADO ÁLCIO IKEDA com o tema, a saber: POLÍTICA E DIREITO: IMPRESSÕES E ASPECTOS PRÁTICOS…

ALCIO IKEDA JÚNIOR, 27 anos, Diplomado em Direito pela UNIFAI, Advogado, pós-graduando em Direito Público pelo IBRADI e vereador reeleito pelo PODEMOS com a maior votação para VEREADOR de Adamantina…

Não se pode deixar de lado que o tema apresentado vem de encontro com os resultados das ELEIÇÕES que ocorreram no dia 15 deste mês, portanto, está de acordo com o PLANO DE ENSINO da Disciplina, tendo em vista que em tempo de PANDEMIA é necessário estar em conexão com as alternativas mediadas pelas REDES SOCIAIS em tempo de pós-globalização midiática…

POLÍTICA X POLITICAGEM

Nas diversas considerações e destaques abordados por IKEDA quanto ao cenário atual da política brasileira, o mesmo reforçou a importância da PARTICIPAÇÃO POLÍTICA da população, porém, devem-se levar em consideração diversos aspectos quanto à formação crítica por meio da EDUCAÇÃO POLÍTICA da sociedade…

Ainda, a confusão existente entre o que é POLÍTICA e as variáveis patrocinadas pela POLITICAGEM em nível nacional, acaba criando os VÍCIOS que estão em todas as práticas da POLÍTICA NACIONAL e assim por diante…

Também, IKEDA destacou o cenário atual quanto ao PACTO FEDERATIVO e as RELAÇÕES um tanto complicadas quanto aos processos envolvendo os procedimentos políticos na distribuição das VERBAS nas áreas MUNICIPAL e ESTADUAL…

A participação da população é um fator determinante nas atividades políticas do PAÍS, pois, o VOTO continua sendo a melhor opção para uma MUDANÇA DE RUMO e de acordo com as necessidades da comunidade local…

A participação dos discentes se fez presente na totalidade da Turma e a participação dos mesmos ocorreu por meio de algumas dúvidas dos mesmos quanto ao processo eleitoral vigente…

Finalizando, ALCIO reforçou a importância da participação da população em todas as ações e práticas políticas existentes, tendo em vista que só uma EDUCAÇÃO POLÍTICA pode transformar e fortalecer o sistema existente em busca de alternativas mais de acordo com o contexto brasileiro…

(*) jornalista diplomado e docente nos cursos de administração e história da unifai.