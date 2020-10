Sogro planejou e atuou na morte de jovem de 24 anos, diz Polícia

O corpo da jovem Jéssica Cardoso de 24 anos foi encontrado no dia 9 deste mês nas águas do córrego Jureminha, divisa entre Iacri e Rinópolis, à margem da Rodovia Assis Châteaubriant.

Registrado inicialmente como encontro de cadáver, no dia seguinte a Polícia Civil já havia identificado os familiares da moça. De acordo com as informações iniciais, a vítima teria sido assassinada no dia 6, três dias antes do corpo ser encontrado por um casal.

Na quarta-feira pela manhã, o delegado de polícia de Iacri Wellington Ubiratã de Lima, divulgou o resultado das investigações, que é muito assustador.

O sogro da vítima em companhia de uma segunda pessoa, que não é natural do estado de São Paulo, foi quem articulou e ajudou a realizar o assassinato da jovem mãe de seu neto.

“Por uma desavença familiar foi ceifada a vida da jovem Jéssica, moradora de Bastos. Junto com um cúmplice também de Alagoas, o sogro orquestrou e executou o assassinato da vítima. O cúmplice marcou um encontro com a jovem e ao chegar ao local, à força a colocaram dentro de um veículo e foram até uma propriedade rural nas imediações da cidade de Bastos e através de espancamento a mataram. O indivíduo confessou o crime, mas o sogro alega que ele não participou das agressões. Porém, conseguimos resultados investigativos de inteligência policial que comprovam a participação dos dois no feminicídio. Depois de morta, colocaram a vítima dentro de um veículo, que foi apreendido pela perícia, e descartaram o corpo no ribeirão.”

O delegado atribuiu a resposta rápida da Polícia Civil ao bom trabalho e dedicação dos Policiais, tanto da equipe da delegacia de Iacri, quanto o apoio das equipes de Tupã.