SAAMA e Corpo de Bombeiros realizam blitz educativa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e equipe VerdeAzul Municipal, em parceria com o Corpo de Bombeiros realiza hoje (29) uma blitz educativa na esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Santo Antônio.

As equipes estão no local distribuindo panfletos com orientações sobre as queimadas urbanas. Todos os participantes estão usando máscaras de proteção facial e mantendo o distanciamento social recomendado como forma de prevenção ao COVID-19.

A ação foi aprovada durante a reunião do CONSEMA que contou com a participação do Cabo PM. Carlos Eduardo Ebelling do Corpo de Bombeiros que apontou um registro do aumento das aumento no número de queimadas em comparação ao ano anterior e que a maioria delas se dá de forma criminosa.

O secretario da SAAMA, Emerson Hernandes Baptiston, explica que o objetivo é conscientizar a população a respeito das queimadas.

“Daqui para frente, a tendência é que enfrentemos dias quentes, pois estamos na primavera e logo chega o verão. Por isso, pedimos que a população evite colocar fogo, pois ele sempre foge do controle e causa danos a municipalidade como um todo. Sem contar que provocar queimada é crime.”, explica.

Para evitar queimadas, é fundamental: manter os terrenos limpos, jogar bitucas de cigarro no lixo, não colocar fogo em lixos e terrenos, não soltar balões e, ainda, descartar o lixo no lugar certo.