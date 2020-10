Com redução de urnas, seções eleitorais em Adamantina sofrem alteração para a votação deste ano

Para as Eleições Municipais 2020 o Tribunal Superior Eleitoral retirou de uso as urnas eletrônicas modelos 2006 e 2008. O que reduzirá o número de seções eleitorais à disposição nos pontos de votação também em Adamantina no próximo dia 15 de novembro.

Conforme a nova disposição, os pontos de votação na Cidade Joia estarão organizados da seguinte forma: Escola Helen Keller – Seções 18ª à 23ª; 68ª; 77ª; 92ª; 100ª; 106ª; 115ª e Seção Especial 68ª; Escola Durvalino Grion – Seções 24ª à 28ª; 69ª; 76ª; 86ª; 96ª e Seções Especiais 25ª; 26ª; 27ª; 28ª; 69ª; 76ª; 86ª; 96ª; Escola Fleurides Cavallini Menechino – Seções 7ª à 17ª; 67ª; 78ª; 87ª; 95ª; 104ª; 109ª; Escola Navarro de Andrade – Seções 36ª à 43ª; 79ª; 88ª; 93ª; Da 102ª à 103ª e Seções Especiais 36ª; 37ª; 38ª; 39ª; 40ª; 41ª; 42ª; 43ª; 102ª; Escola Eurico Leite de Moraes – Seções 91ª; 97ª; 108ª; 111ª; 117ª e Seções Especiais 97ª; 108ª; 111ª; Escola Teruyo Kikuta – Seções 29ª à 35ª; 66ª; 80ª; 94ª e Seção especial 94ª; Etec EudécioLuiz Vicente (Industrial) – Seções 84ª; 99ª; 107ª; 110ª; 116ª; 118ª e Seções Especiais 84ª; 99ª; 107ª; 110ª; 116ª; UniFAI Campus 1 – Seções 1ª à 6ª; 71ª à 72ª; 105ª; 112ª; 119ª e Seções Especiais 1ª; 4ª; 5ª; 6ª; 71ª; 72ª; 105ª; 112ª.

Devido à supostas alterações, pode ter havido remanejamento de eleitores, portanto, a orientação do TSE por meio do Cartório da 157ª Zona Eleitoral de Adamantina é de que se faça uma consulta prévia de onde estará a sua seção eleitoral.

Para isso, basta utilizar aplicativo e-título ou acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral/SP.