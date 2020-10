Cadeirante morre após ser jogado de viaduto

Um cadeirante morreu após ser jogado do viaduto da rua 13 de maio, no Centro de Bauru, na manhã desta quinta-feira (29). Ele caiu no rio Bauru, foi resgatado, passou por procedimento de reanimação, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), um homem foi detido. A Polícia Civil apura se ele jogou a vítima em uma tentativa de assalto ou por conta de uma eventual rivalidade. Também estiveram no local o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que, posteriormente, atestaram o óbito.