Pés de maconha, drogas e dinheiro são apreendidos pela Polícia Militar

Policiais Civis em ação de campo deflagrada contra o tráfico de drogas predeu dois indivíduos na manhã desta terça-feira (27) em Parapuã.

Na ação um homem de iniciais J.C.G.D foi abordado e com ele foram localizadas três porções de cocaína, um aparelho celular com dois chips e uma quantia de R$ 860,00 em dinheiro. Com outro indivíduo F.G.M foi localizadas 39 porções de cocaína, uma porção única prensada de maconha e 07 pés da droga que estavam sendo cultivadas pelo meliante.

Os acusados foram encaminhados até a Delegacia de Polícia sendo autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, onde permaneceram à disposição da justiça.