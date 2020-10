SAAMA executa limpeza e corte de árvores após chuva intensa

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) segue executando diferentes serviços na cidade após o munícipio ter sido atingido por uma chuva intensa na tarde da última segunda-feira (19).

Os trabalhos da pasta começaram ainda na segunda-feira após o término da chuva, dada a necessidade em liberar a rede elétrica para que a Energisa pudesse fazer a manutenção da energia.

Dados da pasta apontam que desde o início das chuvas, já foram registradas mais de 50 ocorrências, entre queda de árvores, galhos grandes que caíram, entre outras situações.

Conforme explica o secretário da SAAMA, Emerson Baptiston, é avaliada pela equipe técnica da secretaria a situação de cada árvore para que a manutenção seja executada.

“Em caso de galhos pendurados e/ou trincados, as equipes estão realizando o corte, porém a ação só é feita após o munícipe dar o consentimento no momento da execução. Vale ressaltar que a força dos ventos danificou árvores de várias tipos e tamanhos, inclusive aquelas que estavam sadias.”, afirma.

Os galhos que já caíram estão sendo repicados e o caminhão realiza a coleta. A expectativa é que a pasta consiga concluir os serviços até o final da semana. Conforme dados disponíveis no site do Climatempo, as chances de chuva no município para o final de semana variam entre 65% e 90%.