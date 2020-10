Oficinas culturais de novembro estão com inscrições abertas

Interessados devem acessar http://poiesis.org.br/maiscultura/ para efetuar a inscrição

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Oficinas Culturais e POIESIS informam a programação das oficinas culturais de novembro.

As oficinas oferecidas são: Danças Brasileiras; Introdução à Teoria Queer e as Tecnologias do Gênero; A Isogravura e o Livro Sanfona; Encontros sobre Comicidade Negra e Oficina de Comunicação Criativa.

Os interessados devem efetivar sua inscrição por meio do site http://poiesis.org.br/maiscultura/. A participação é gratuita. Dúvidas podem ser sanadas pelo e–mail [email protected]