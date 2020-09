Chamada para ocorrência de som alto, Polícia Militar prende procurado da Justiça

Na data de ontem (27), os Policiais Militares de Adamantina, foram solicitados via COPOM para atender ocorrência de perturbação do sossego.

No local, foi constatado que havia um som com volume elevado e algumas pessoas reunidas em uma aparente confraternização que acontecia na garagem da residência.

Com apoio de outras viaturas, foi solicitada a presença do responsável da residência para as devidas orientações. Em contato com o autor (homem maior de idade) que foi devidamente orientado quanto ao som alto (perturbação do sossego) e sobre os decretos que tange a aglomerações de pessoas.

Ao realizar pesquisa via Copom, constatou que o responsável possuía em seu desfavor um mandado de prisão. Diante do fato, foi dado ciência do referido Mandado de prisão, sendo o autor preso permanecendo a disposição da justiça.