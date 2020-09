Traficante tenta fugir, mas acaba preso pela Polícia Militar em Adamantina

A Polícia Militar de Adamantina, prendeu mais um indivíduo pelo crime de tráfico de drogas em um período de menos de 24 horas na área de abrangência da 2ª Companhia com sede em Adamantina.

Segundo entrevista concedida pelo Capitão PM Bressan ao jornalismo do Adamantina Net, esta ocorrência foi registrada na manhã de hoje (24) em Adamantina, na Vila Freitas e culminou com um indivíduo de 22 anos de idade preso com duas quatro porções de cocaína.

A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar, onde um homem que estava dentro de um carro com placas de Osvaldo Cruz ao perceber que seria abordado, saiu em arrancada brusca.

Os policiais realizaram o acompanhamento percorrendo algumas ruas da área central da cidade. Foi avistado o momento em que ele dispensou a droga pela janela da porta do passageiro.

Quando houve a tentativa de abordagem, ele desceu do veículo, tentou empreender fuga a pé, porém, foi detido a alguns metros do local.

Na busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito. Ao voltarem ao local em que a droga havia sido dispensada, os policiais recolheram a cocaína, apreenderam também o celular e o carro do autor.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – (DISE), onde o delegado de polícia deliberou por manter a sua prisão em flagrante permanecendo à disposição da Justiça.