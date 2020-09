Márcio Cardim anuncia Dinha Santos Gil como sua candidata a vice para as Eleições Municipais 2020

A resposta mais aguardada dos últimos meses no meio político enfim acaba de ser revelada pelo DEM (Democratas): o candidato a prefeito Márcio Cardim terá mesmo ao seu lado Dinha Santos Gil como candidata a vice-prefeita para as Eleições Municipais 2020.

A formação da dupla foi anunciada publicamente durante a convenção que ocorre neste momento no Anfiteatro da Biblioteca Municipal e também que marcou a oficialização da ampla coligação majoritária do DEM com o PSDB, o PP e o Republicamos para a disputa do pleito deste ano.

Na busca pela reeleição de Márcio, o Democratas escolheu a atuante vereadora adamantinense que exerce o 4º mandato consecutivo na Câmara Municipal e já foi presidente do Poder Legislativo, inclusive, sendo a 1ª mulher da história política de Adamantina a ocupar o posto. E assim Dinha assume a vaga deixada por Ana Romanini Micheloni.

A nova dobradinha democrata repete então a fórmula de candidatura vitoriosa – com ‘prefeito e vice-prefeita’ – usada nas campanhas de 2004 e 2008 (Kiko Micheloni e Beth Meirelles) e de 2016 (Márcio e Ana).