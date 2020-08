Prefeitura de Adamantina reinaugura Praça Deputado José Costa

Espaço conhecido popularmente como Parquinho do Foguete está aberto a população

Foi realizada na manhã de ontem (12), a reinauguração da Praça Deputado José Costa, mais conhecida como “Parquinho do Foguete”. A cerimônia contou a presença do prefeito Márcio Cardim, vice-prefeita Ana Maria Romanini Micheloni, vereadores, secretários municipais e alguns munícipes.

Luana Fernandes Alves de 10 anos e sua mãe, Eliana Aparecida Fernandes Alves, marcaram presença na solenidade. “Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu quero agradecer ao prefeito e todos os que trabalharam para a reabertura do espaço”, afirma a menina.

Já Eliana Aparecida Fernandes Alves relembra que a menina pediu ao então candidato a prefeito Márcio Cardim durante a campanha em 2016 a reabertura do local. “Nós moramos aqui perto e viemos prestigiar essa reinauguração, porque foi uma coisa que pedimos lá atrás e hoje estamos vendo nosso pedido atendido”, comenta.

Em seu discurso, o presidente da Câmara Municipal, Eder Ruete, agradeceu ao Poder Judiciário pelo trabalho dos reeducandos no município e a ajuda prestada. “Esse parquinho é um resgate histórico do nosso munícipio. Brinquei muito aqui e espero que a partir de agora as crianças usufruam com a mesma alegria que eu usufrui”, deseja.

“Esse é um espaço histórico, eu também trazia meus filhos aqui. Eles brincavam muito! Esse parquinho era bem famoso. Me lembro que as crianças adoravam. Agradeço aos funcionários da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) por todo o serviço prestado ao município. Parabéns a todos!”, agradece Ana Maria Rominina Micheloni, vice-prefeita.

O prefeito Márcio Cardim lembrou o pedido feito pela Luana ainda em 2016. “Demorou um pouquinho, mas conseguimos atender o que foi pedido. Temos buscado fazer as ações onde conseguimos atender o maior número de pessoas. Mais um espaço recuperado!”, finaliza.

O espaço passou por uma reformulação executada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA),

Além disso, a Prefeitura contou com o apoio do Poder Judiciário por meio da disponibilização ao município os reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu para auxílio nas obras.

No “Parquinho do Foguete” foi construído um muro de arrimo e, ainda, executada a troca do alambrado, a reforma dos banheiros e dos brinquedos existentes no local.