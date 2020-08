Prefeitura de Adamantina reinaugura Praça Deputado José Costa

Espaço que será reinaugurado é o popularmente conhecido “Parquinho do Foguete”

Será realizada amanhã(12), às 9h a reinauguração da Praça Deputado José Costa, popularmente conhecida como “Parquinho do Foguete”. As obras foram concluídas em março deste ano, porém com início da pandemia não foi possível sua reabertura.

O espaço passou por uma reformulação executada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, Planejamento e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA),

Além disso, a Prefeitura contou com o apoio do Poder Judiciário por meio da disponibilização ao município os reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu para auxílio nas obras.

No espaço, foi construído um muro de arrimo e, ainda, executada a troca do alambrado, a reforma dos banheiros e dos brinquedos existentes no local.

Aqueles que quiserem acompanhar a inauguração, poderão fazer isso por meio da Fanpage Turismo Adamantina.