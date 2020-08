Funcionários da Prefeitura de Adamantina são homenageados durante a inauguração

Durante a cerimônia de inauguração da iluminação no Parque dos Pioneiros, a Prefeitura de Adamantina homenageou os funcionários que participaram ativamente para que a obra de substituição das aduelas fosse executada.

Na oportunidade, o servidor escolhido para receber a homenagem em nome de todos os profissionais, foi José Quiterio Guieira. Ele trabalha na prefeitura há 45 anos e participou da construção das galerias e, ainda, da colocação das aduelas no Parque dos Pioneiros que teve início em março do ano passado.

“Eu participei da colocação dos tubos ármicos há 27 anos e agora também integrei a equipe que promoveu a instalação das aduelas de concreto. Ficou muito bonito! Estou muito feliz de ter começado e terminado”, afirma.

O secretário de obras, Wellington Zerbini, representando os secretários das pastas que atuaram diretamente na obra, agradeceu os funcionários de forma emocionada.

“Um dia muito feliz! O dia que o prefeito me convidou para assumir a pasta, o nosso maior desafio era fazer a substituição da galeria do Parque dos Pioneiros e graças aos funcionários e a dedicação de cada um foi possível executar essa grande obra. Quero parabenizar o senhor José e aos demais que trabalharam incansavelmente aqui. Muito obrigada!”, afirma.

Durante a homenagem, o presidente da Câmara, Eder Ruete parabenizou os funcionários e afirmou que essa solenidade era mais que merecida.

“Quando convidei o Zerbini para ser secretário, a condição era promover a substituição dos tubos armicos e essa obra só foi possível graças ao esforço dos nossos funcionários. Sem a dedicação deles, isso não seria possível! Essa homenagem é mais do que merecida, porque sem o trabalho de cada um, não conseguiríamos resolver esse problema”, lembra o prefeito Márcio Cardim.

Além das Secretaria de Obras, o trabalho das demais secretarias foi fundamental para execução do projeto. A Secretaria de Gabinete, através do departamento de convênios que incansavelmente trabalhou na captação e gestão do recurso.

Os técnicos da Secretaria de Planejamento foram os responsáveis pelos projetos de engenharia, envolvendo os profissionais da pasta no desafio de trabalhar numa área cheia de “surpresas” no decorrer da execução, considerando outros pontos que foram detectados e receberam também as melhorias necessárias.

A equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) com a preparação do local para viabilizar a entrada com segurança das máquinas, equipamentos e servidores, preparação do canteiro de obras, não medindo esforços na preservação das espécies árboreas, e então no trabalho incansável para reposição do gramado e formação dos campos de futebol.

“Enfim, um trabalho em equipe, executado pelos servidores públicos que conseguiram realizar a obra com custo bem inferior, caso houvesse a necessidade de terceirização dos serviços e com resultados que superam as expectativas. O nosso total respeito e agradecimento a todos esses profissionais”, finaliza o secretário da SAAMA, Emerson Baptiston.

Confira abaixo a lista de todos os funcionários homenageados

Secretaria de Planejamento Alysson Quinto Ana Flavia Duarte Aparecido José Alves Donizeti Sidnei Pereira Fabio Carlos Pereira Faria Fernando Luiz Guerra Gelson da Silva de Carvalho João Alfredo Gasparotto João Vitor Marega Juliana Morelli de Souza Jurandir Calixto Pereira Nilson Belo de Lima Rodrigo Martins Gumiero Hugo Henrique de Paula Bussola

Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente

Adão Adarvi

Antônio Gomes De Carvalho

Antônio Pereira De Oliveira Neto

Aparecido Adriano Borelli

Celina Aparecida De Oliveira

Celso Eduardo de Souza Júnior

Cleusa De Castro Santos

Clovis Silva Lima

Danilo Cesar Antunes Alves Corgosinho

Denis Cardoso Dos Santos

Denis Carlos de Souza

Devanir Francisco

Durvalino Manoel Lopes

Eder Moura Turrina

Elson Aparecido Trajano Moniz

Emerson Hernandes Baptiston

Erasmo João Cordeiro Filho

Fabiano Gustavo Gregio

Fernando Alcantara

Gilberto Ricci

Gilson Alves Rangel

Gumercindo Martins

Ivone Maria Balista Chiquito

Jadilson M. Pichirillo de Souza

Josuel Fava

Luan Henrique De Araujo De Oliveira

Luiz Carlos Barbosa da Silva Junior

Luzia De Souza Ribeiro Da Silva

Marcio Ap. Pedroso

Maria Aparecida Da Silva

Matheus Amorim

Nelson Calanca

Nelson Cavagna

Ocimar Monfrenato

Osmar De Souza Carvalho

Osmar Valle

Osvaldo Emidio Torres

Paulo Chaves Rodrigues

Paulo Cesar Benhossi

Rodrigo Ruiz Pereira

Roosevelt Vitor Vicente

Rubens Squizatto

Ruy Goncalves De Souza

Valdeci Marques Dos Reis

William Bachega Brito

Secretaria de Obras

Ademar Alves Lira Junior

Ademilson de Oliveira dos Santos

Adriano Tinetti

Alberto Borges

Alexandre Alberto Geraldo

Antonio Carlos Martins de Oliveira

Antonio Pereira da Silva

Aparecido Gonçalves Ferreira

Aparecido Pedrini

Bruno dos Santos Cavalari

Carlos Alberto da Luz Gaspar

Carlos de Oliveira

Celso Paganardi

Cesar Augusto Barbosa dos Santos

Cicero Ferreira de Souza

Claudinei Gonçalves da Silva

Daniel de Oliveira Silva

Douglas Aparecido Rosa

Edivaldo Rodrigues da Silva

Genesio dos Santos

Guilherme Marques Marcelino

Gustavo Mantovani Nakamura

Herminio Jose dos Santos

João Alvetti

Joel Alves de Andrade

Jose Carlos Cassivilano

Jose Carlos Meneguetti

Jose Francisco Caldas

Jose Quiterio Guiera

Jose Mateus Alvetti Marques

Jose Roberto da Silva

Juvenal Teixeira

Luciano Mendes Cassiano

Luis Bruzolatto

Luiz Carlos Mantovani

Mauro Sergio de Oliveira

Michael de Queiroz Nery

Narciso Bonini

Nelson Orsolan Macchia

Odair Bardella

Odair Carlos Beneton

Orlando Valle

Osvaldo Francisco da Rocha

Osvaldo Gomes

Paulo Niuransk

Paulo Sergio Benhossi

Paulo Secundo Fontes

Romildo Ceola

Tiago Ruiz de Oliveira

Valdecir Mendonça da Silva

Valdemir Antonio de Souza

Valdir Alves

Valdir Donizeti Gonzales

Valmir Aparecido Jacomelli

Wilson Gomes dos Santos

Wilson Marinho Nunes

Welington Rodrigo Zerbini

Secretaria de Gabinete

Franciele dos Santos Baptista

Luciana Pereira