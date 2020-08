Prefeitura de Adamantina realiza inauguração da iluminação do Parque dos Pioneiros

Funcionários serão homenageados durante a solenidade

A Prefeitura de Adamantina realizará na sexta-feira (7), às 9h a cerimônia de inauguração da iluminação que foi instalada no Parque dos Pioneiros.

Na oportunidade, serão homenageados os funcionários das Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Gabinete, de Obras e Serviços e, ainda, de Planejamento.

Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A instalação da iluminação na academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva foi possível após a classificação de Adamantina como Município de Interesse Turístico.

Por meio da Lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019, Adamantina pode pleitear recursos do Governo do Estado para investimento em ações de infraestrutura e melhorias turísticas.

O Parque dos Pioneiros foi o ponto escolhido para a aplicação de parte do recurso, porque é o local próprio para a execução de diversas atividades ao mesmo tempo, pois nele há pista de caminhada, pista de skate, quadra de grama sintética, quadra de vôlei de areia, parque infantil, academia ao ar livre, academia de madeira e local para jogos de salão.